В военной части в Армении произошло нападение

Трое резервистов получили ножевые ранения в армянском Варденисе.

Как передает Report, об этом сообщает News.am со ссылкой на Министерство обороны Армении.

"Жизни пострадавших резервистов не угрожает опасность, они находятся под наблюдением медицинского персонала госпиталя. Начато расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента", - заявили в оборонном ведомстве.