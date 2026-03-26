Ermənistanda üç hərbçi bıçaqlanıb
Region
- 26 mart, 2026
- 20:54
Ermənistanın Vardenis rayonunda ehtiyatda olan üç hərbçi bıçaqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "News.am" Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
"Xəsarət alan hərbçilərin həyatı üçün təhlükə yoxdur, onlar hospitalın tibbi heyətinin nəzarəti altındadırlar. Hadisənin səbəblərini tam müəyyənləşdirmək üçün araşdırma başladılıb", - müdafiə qurumundan bildirilib.
