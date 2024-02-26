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В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о гибели 68 детей

В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о гибели 68 детей В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о сиропе "Док-1 Макс", ставшем причиной гибели 68 детей.
В регионе
26 февраля 2024 г. 15:33

В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о сиропе "Док-1 Макс", ставшем причиной гибели 68 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, из-за приема противопростудного сиропа в прошлом году отравились 86 детей, 68 из которых погибли.

Ташкентский городской суд приговорил к 20 годам заключения главу компании-импортера сиропа Quramax Medikal Сингха Рагвендра Пратара.

Бывший глава Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев получил 18 лет лишения свободы. Заместители экс-главы фармагентства Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев приговорены к 16 годам лишения свободы.

После гибели детей в Узбекистане индийская компания Marion Biotech прекратила производство сиропа.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda 68 uşağın ölümündə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub
Версия на английском языке Uzbekistan sentences defendants in case of death of 68 children

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