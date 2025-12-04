В Узбекистане пресечена контрабанда свыше 1 кг золота
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 16:03
В Наманганской области Узбекистана в ходе совместной операции силовых структур задержана крупная партия драгоценных металлов, ввезенных в страну незаконным путем.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана.
По данным ведомства, житель Косонcоя по указанию другого лица незаконно пересек государственную границу и ввез в Узбекистан золотые слитки общим весом 1 кг 168 г, стоимость которых оценивается примерно в 1,1 млрд сумов (около $92 тыс.).
Во время передачи золота одному из родственников подозреваемый был задержан на месте преступления.
