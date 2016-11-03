В Узбекистане началась предвыборная агитация

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Узбекистане стартовала предвыборная агитация.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, на выборах, которые пройдут 4 декабря, за пост главы государства будут бороться четыре кандидата.

Временно исполняющий обязанности президента премьер-министр Шавкат Мирзиёев выдвинут от Либерально-демократической партии, Сарвар Атамурадов - Демократической партии "Милли Шанланыш" (Национальное возрождение), Намиран Умаров - Социал-демократической партии "Адалат", Хотамжон Кетмонов - Народно-демократической партии.

Кандидаты уже представили свои предвыборные программы и начали проводить встречи с избирателями. В соответствии с законодательством о выборах президента, предвыборная агитация завершится 2 декабря.

По информации, Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло Миссию по наблюдению за досрочными президентскими выборами в Узбекистане. Миссию возглавляет посол Петер Тейлер. Состав миссии включает в себя основную группу из 15 экспертов, разместившихся в Ташкенте, и 20 долгосрочных наблюдателей, которые будут направлены в командах из двух человек в регионы. Дополнительно БДИПЧ запросит 250 краткосрочных наблюдателей для мониторинга в день выборов. Эксперты и наблюдатели отобраны из 21 страны - участниц ОБСЕ.

Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября этого года в возрасте 78 лет от инсульта. Он руководил республикой с 1989 года.