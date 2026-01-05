Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Узбекистане на месторождении "25 лет независимости" произошла утечка нефти

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 11:30
    В Узбекистане на месторождении 25 лет независимости произошла утечка нефти

    Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана - одном из крупнейших в стране.

    Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

    "На территории месторождения "М-25" в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)", - сказано в сообщении.

    В настоящее время ситуация находится под постоянным мониторингом, выход нефтяной жидкости локализован. Собранная нефтяная жидкость вывозится на специальную площадку с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тыс. кубометров.

    "Проводятся аналитические исследования проб нефтяной жидкости. По их результатам будут изучены возможности переработки, геологические исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.

    Отметим, что запасы месторождения составляют около 150 млрд кубометров природного газа.

