В Узбекистане на месторождении "25 лет независимости" произошла утечка нефти

Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана - одном из крупнейших в стране.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

"На территории месторождения "М-25" в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)", - сказано в сообщении.

В настоящее время ситуация находится под постоянным мониторингом, выход нефтяной жидкости локализован. Собранная нефтяная жидкость вывозится на специальную площадку с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тыс. кубометров.

"Проводятся аналитические исследования проб нефтяной жидкости. По их результатам будут изучены возможности переработки, геологические исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что запасы месторождения составляют около 150 млрд кубометров природного газа.