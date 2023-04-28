В украинском городе Умань ракета попала в жилую девятиэтажку

Одна из российских ракет - или обломки сбитой ракеты - в ходе массированного налета этой ночью попала в жилую девятиэтажку в городе Умань, разрушив целый подъезд. Сведений о жертвах пока нет.

Одна из российских ракет - или обломки сбитой ракеты - в ходе массированного налета этой ночью попала в жилую девятиэтажку в городе Умань, разрушив целый подъезд. Сведений о жертвах пока нет.

Как передает Report, многие украинские пользователи сетей и информационные каналы публикуют фото и видео из Умани; пресс-атташе полиции Черкасской области, где находится Умань, подтвердила информацию о попадании ракеты в жилой дом.

По словам Зои Вовк, в городе работают спасатели, медики и полиция; в областном центре еще ждут подробной информации о произошедшем.