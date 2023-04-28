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В украинском городе Умань ракета попала в жилую девятиэтажку

В украинском городе Умань ракета попала в жилую девятиэтажку Одна из российских ракет - или обломки сбитой ракеты - в ходе массированного налета этой ночью попала в жилую девятиэтажку в городе Умань, разрушив целый подъезд. Сведений о жертвах пока нет.
В регионе
28 апреля 2023 г. 07:01
В украинском городе Умань ракета попала в жилую девятиэтажку

Одна из российских ракет - или обломки сбитой ракеты - в ходе массированного налета этой ночью попала в жилую девятиэтажку в городе Умань, разрушив целый подъезд. Сведений о жертвах пока нет.

Как передает Report, многие украинские пользователи сетей и информационные каналы публикуют фото и видео из Умани; пресс-атташе полиции Черкасской области, где находится Умань, подтвердила информацию о попадании ракеты в жилой дом.

По словам Зои Вовк, в городе работают спасатели, медики и полиция; в областном центре еще ждут подробной информации о произошедшем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Ukraynanın mərkəzindəki şəhərə raket zərbəsi endirib

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