В украинских вузах прошел конкурс эссе, посвященный Азербайджану

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 12:16
    По инициативе посольства Азербайджана в Украине в вузах страны прошел конкурс эссе.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в конкурсе приняли участие около 200 студентов из престижных украинских вузов.

    Участники конкурса подготовили эссе на темы, посвященные истории Победы Азербайджана, суверенитету страны и историческим связям между Украиной и Азербайджаном.

    Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где выступили посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев и директор института Валерий Копейка.

    Церемония продолжилась в Киевском политехническом институте, где перед награждением состоялась встреча посла с ректором вуза Анатолием Мельниченко. На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества между азербайджанскими и украинскими вузами.

    Ukraynada ali məktəb tələbələri Azərbaycana həsr olunmuş esse müsabiqəsində iştirak edib
    Essay competition on Azerbaijan held at Ukrainian universities
