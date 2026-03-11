В украинских вузах прошел конкурс эссе, посвященный Азербайджану

По инициативе посольства Азербайджана в Украине в вузах страны прошел конкурс эссе.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в конкурсе приняли участие около 200 студентов из престижных украинских вузов.

Участники конкурса подготовили эссе на темы, посвященные истории Победы Азербайджана, суверенитету страны и историческим связям между Украиной и Азербайджаном.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где выступили посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев и директор института Валерий Копейка.

Церемония продолжилась в Киевском политехническом институте, где перед награждением состоялась встреча посла с ректором вуза Анатолием Мельниченко. На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества между азербайджанскими и украинскими вузами.