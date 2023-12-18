О нас

В Украине женщин могут призвать на военную службу

В Украине женщин могут призвать на военную службу В Верховной Раде Украины подготовлен новый законопроект о мобилизации.
В регионе
18 декабря 2023 г. 14:20
В Украине женщин могут призвать на военную службу

В Верховной Раде Украины подготовлен новый законопроект о мобилизации.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, новый проект снижает призывной возраст с 27 до 25 лет, а также предусматривает призыв женщин на военную службу: "В новом проекте женщины ставятся на воинский учет в порядке, установленном Министерством обороны, проходят начальную военную подготовку с целью дальнейшего участия в военных действиях".

Депутат добавила, что новый законопроект также предусматривает период перерыва для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий длительное время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine may mobilize women
Версия на азербайджанском языке Ukraynada qadınlar rəsmən orduya cəlb oluna bilər

Другие новости из категории

СМИ: Хакеры вывели из строя большую часть АЗС в Иране
СМИ: Хакеры вывели из строя большую часть АЗС в Иране
18 декабря 2023 г. 13:33
В Турции автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, десятки получили ранения
В Турции автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, десятки получили ранения
18 декабря 2023 г. 07:43
Российский танк подорвался на мине в Белгородской области, один член экипажа погиб
Российский танк подорвался на мине в Белгородской области, один член экипажа погиб
18 декабря 2023 г. 07:05
В Турции произошло еще одно землетрясение
В Турции произошло еще одно землетрясение
18 декабря 2023 г. 02:33
В Мраморном море произошло землетрясение
В Мраморном море произошло землетрясение
18 декабря 2023 г. 01:23
В Украине заявили, что российская сторона сбила свой штурмовик
В Украине заявили, что российская сторона сбила свой штурмовик
17 декабря 2023 г. 23:51
В тяжелом ДТП в Турции автомобиль разломило пополам, есть погибший и раненые
В тяжелом ДТП в Турции автомобиль разломило пополам, есть погибший и раненые
17 декабря 2023 г. 21:07
Эрдоган принял президента Северного Кипра
Эрдоган принял президента Северного Кипра
17 декабря 2023 г. 20:43
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе
17 декабря 2023 г. 20:32
Скончался известный грузинский кинорежиссер
Скончался известный грузинский кинорежиссер
17 декабря 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi