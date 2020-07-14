В Украине за сутки COVID-19 заразились 638 человек, умерли 14

За время пандемии выздоровели 27 154 человека

Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Украине за сутки выросло на 638, до 54 771, умерли еще 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 64 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 651 человек. Всего за время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медработников. Всего выздоровели 27 154 человека, а летальных случаев – 1 412", - сказал Степанов.