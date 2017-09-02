В Украине вступило в силу решение о биометрическом контроле с 2018 года

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Решение Киева о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года вступило в силу c cегодняшнего дня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, указ президента Украины опубликован в официальной прессе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 10 июля, которым предусматривается введение с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.