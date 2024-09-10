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В Украине прошла презентация арт - проекта азербайджанского художника

В Украине прошла презентация арт - проекта азербайджанского художника В Киеве состоялась презентация арт - проекта "Ангелы Охматдета" азербайджанского художника, члена Союза художников Украины Расима Сеидимова
В регионе
10 сентября 2024 г. 09:45
В Украине прошла презентация арт - проекта азербайджанского художника

В Киеве состоялась презентация арт - проекта "Ангелы Охматдета" азербайджанского художника, члена Союза художников Украины Расима Сеидимова.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие состоялось в детской больнице "Охматдит", недавно серьезно пострадавшей в результате ракетных обстрелов.

На мероприятии выступили партнеры проекта, президент Ассамблеи народов Украины, председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, заслуженный учитель-воспитатель Валентина Луценко.

Затем детям были вручены различные подарки.

Отметим, что во время войны в Украине Расим Сеидимов провел несколько выставок на разные темы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani artist presents art project in Ukraine – VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada azərbaycanlı rəssamın art layihəsinin təqdimatı olub - VİDEO

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