В Украине прошла презентация арт - проекта азербайджанского художника

В Киеве состоялась презентация арт - проекта "Ангелы Охматдета" азербайджанского художника, члена Союза художников Украины Расима Сеидимова

В Киеве состоялась презентация арт - проекта "Ангелы Охматдета" азербайджанского художника, члена Союза художников Украины Расима Сеидимова.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие состоялось в детской больнице "Охматдит", недавно серьезно пострадавшей в результате ракетных обстрелов.

На мероприятии выступили партнеры проекта, президент Ассамблеи народов Украины, председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, заслуженный учитель-воспитатель Валентина Луценко.

Затем детям были вручены различные подарки.

Отметим, что во время войны в Украине Расим Сеидимов провел несколько выставок на разные темы.