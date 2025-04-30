О нас

В Украине похитили деятеля азербайджанской диаспоры Одессы

В Украине похитили деятеля азербайджанской диаспоры Одессы 14:44 В Одессе похищен азербайджанский бизнесмен, представитель диаспоры.
В регионе
30 апреля 2025 г. 14:58
В Украине похитили деятеля азербайджанской диаспоры Одессы

В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена, представителя диаспоры.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Вугар Фархад оглу Османов (1972 г.р.) пропал без вести с 16 апреля.

В результате расследования, проведенного местной полицией с помощью камер наблюдения, было установлено, что неизвестные лица схватили В.Османова при выходе из спортзала, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что до сих пор нет никакой связи с Османовым. Местная полиция пока не предоставляет никакой информации его близким.

Отметим, что В. Османов является гражданином Украины и активным членом азербайджанской диаспоры в Одессе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ВидеоAzerbaijani diaspora activist abducted in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ВидеоUkraynada Azərbaycan diasporunun üzvü oğurlanıb 

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi