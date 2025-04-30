В Украине похитили деятеля азербайджанской диаспоры Одессы

14:44 В Одессе похищен азербайджанский бизнесмен, представитель диаспоры.

В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена, представителя диаспоры.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Вугар Фархад оглу Османов (1972 г.р.) пропал без вести с 16 апреля.

В результате расследования, проведенного местной полицией с помощью камер наблюдения, было установлено, что неизвестные лица схватили В.Османова при выходе из спортзала, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что до сих пор нет никакой связи с Османовым. Местная полиция пока не предоставляет никакой информации его близким.

Отметим, что В. Османов является гражданином Украины и активным членом азербайджанской диаспоры в Одессе.