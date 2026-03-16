В Уфе из-за сильного тумана задерживается вылет 18 рейсов
В регионе
- 16 марта, 2026
- 12:08
На запасные аэродромы ушли шесть самолетов из-за сильного тумана в Уфе, задерживается вылет 18 рейсов.
Как передает Report об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на и.о. министра транспорта Виктор Жульков на совещании в правительстве Бошкортостана.
"В связи со сложными метеоусловиями - туман и непрохождение метеоминимумов экипажами воздушных судов со вчерашнего дня в аэропорту "Уфа" имеются задержки на вылет и прилет. По решению экипажей шесть воздушных судов ушло на запасные аэродромы, задерживаются на вылет 18 рейсов", - сказал он.
Последние новости
