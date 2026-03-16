Ufa aeroportunda dumana görə 18 reysin uçuşu gecikir
Region
- 16 mart, 2026
- 12:24
Ufada güclü duman səbəbindən 6 təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib, 18 reysin uçuşu gecikir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Başqırdıstan hökumətindəki müşavirədə nəqliyyat naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Viktor Julkovun açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
"Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar dünəndən "Ufa" hava limanında təyyarələrin qəbulu və yola salınmasında gecikmələr müşahidə olunur. Altı hava gəmisi ehtiyat aerodromlara yönləndirilib, 18 reysin uçuşu gecikir", – o bildirib.
