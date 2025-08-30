В тяжелом ДТП с грузовиками в Турции погибли четверо, пострадали два человека
В регионе
- 30 августа, 2025
- 19:33
В провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, при столкновении двух грузовиков на дороге Хаккари-Ван погибли четыре человека, двое получили ранения.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и скорой помощи, пострадавшие госпитализированы.
По факту начато расследование.
