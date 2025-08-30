Türkiyədə iki yük maşını toqquşub, ölənlər və yaralananlar var
Türkiyənin Hakkari vilayətində ağır yol qəzası baş verib.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, Hakkari- Van yolunda iki yük maşınının toqquşması nəticəsində dörd nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.
Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Qəza ilə bağlı araşdırma başladılıb.
