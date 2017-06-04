Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до 9 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до 9 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

"В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек", - говорится в сообщении.

***10:22

Мужчина застрелил восемь человек в поселке в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этомсообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин", — сказала Петренко.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".

В настоящее время нападавший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.