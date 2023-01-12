В Туркменистане планируют реорганизовать парламент

Палату представителей национального парламента Туркмении (Халк Маслахаты Милли Генгеш) планируется упразднить, а законодательный орган (Милли Генгеш) реорганизовать в однопалатный парламент.

Палату представителей национального парламента Туркмении (Халк Маслахаты Милли Генгеш) планируется упразднить, а законодательный орган (Милли Генгеш) реорганизовать в однопалатный парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято накануне на совместном заседании обеих палат парламента под председательством председателя верхней палаты Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан" в четверг.

В выступлении Бердымухамедов напомнил, что два года назад в рамках модернизации системы органов парламент был преобразован в Милли Генгеш Туркменистана, состоящий из двух палат - Халк Маслахаты и Меджлиса. "Сегодня они успешно выполняют свои функции. Однако в свете современных трансформаций возникает необходимость совершенствования структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов времени", - сказал он, отметив, что предлагает создать высший представительный орган народной власти - Халк Маслахаты Туркменистана.

В связи с созданием Халк Маслахаты и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия конституции и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеш упраздняется. А Милли Генгеш Туркменистана (парламент), который осуществляет законодательную власть в стране, предлагается реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты. Халк Маслахаты также будет рассматривать и одобрять основные направления внутренней и внешней политики, программы развития страны (экономическое, социальное, культурное и т.д.).

Планируется, что в состав создаваемого Халк Маслахаты войдут его председатель, президент страны, председатель Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Государственного совета безопасности, депутаты Меджлиса, члены кабмина, уполномоченный представитель по правам человека, генпрокурор, министр юстиции, главы областных, районных и городских администраций и представители общественности.