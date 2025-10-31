В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученика

В одном из учебных заведений в турецком городе Эрзурум произошла давка, в результате которой пострадал 21 ученик.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, после звонка на перемену учащиеся направились во двор школы.

В этот момент несколько школьников упали с лестницы, что вызвало потерю равновесия у других и привело к массовому падению. В результате происшествия 21 ученик был доставлен в больницу.

После оказания первой медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.

По факту инцидента начато расследование.