Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученика

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 04:59
    В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученика

    В одном из учебных заведений в турецком городе Эрзурум произошла давка, в результате которой пострадал 21 ученик.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, после звонка на перемену учащиеся направились во двор школы.

    В этот момент несколько школьников упали с лестницы, что вызвало потерю равновесия у других и привело к массовому падению. В результате происшествия 21 ученик был доставлен в больницу.

    После оказания первой медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.

    По факту инцидента начато расследование.

    Турция школа пострадавшие
    Türkiyədə məktəbdə yaşanan izdihamda 21 şagird yaralanıb

    Последние новости

    04:59

    В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученика

    В регионе
    04:25

    СМИ: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвований

    Другие страны
    03:46

    Торгпред США: В отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

    Другие страны
    03:19

    В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В регионе
    02:54

    Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    02:21

    В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

    Другие страны
    01:43

    В штате Нью-Йорк из-за шатдауна объявили режим ЧП

    Другие страны
    01:07

    Ученые зафиксировали изменение цвета межзвездного объекта 3I/ATLAS

    Наука и образование
    00:38

    Франция сообщила о выделении ДР Конго помощи на €1,5 млрд

    Другие страны
    Лента новостей