    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 04:42
    Türkiyədə məktəbdə yaşanan izdihamda 21 şagird yaralanıb

    Türkiyənin Ərzurum şəhərində yerləşən məktəblərin birində yaşanan izdiham 21 şagirdin xəsrət alması ilə nəticələnib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, tənəffüs zəngi çalındıqdan sonra şagirdlər məktəbin həyətinə axışıblar.

    Bu zaman onlardan bəzilərinin pilləkəndən yıxılması digər şagirdlərin də tarazlıqlarını itirərək yıxılmalarına səbəb olub. Hadisə nəticəsində yarlananan 21 şagird xəstəxanaya aprılıb.

    Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

