    В регионе
    • 02 января, 2026
    • 12:44
    В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

    В турецкой провинции Ялова арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ, в ходе которой погибли трое полицейских.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, кроме этого были задержаны еще 16 человек, которые затем были освобождены с условием административного надзора.

    Напомним, что 29 декабря 2025 года в Турции в ходе операции против террористической организации ИГИЛ произошла перестрелка, в результате которой погибли 3 сотрудника полиции.

    Türkiyədə üç polisin öldürüldüyü İŞİD əməliyyatı ilə bağlı 26 nəfər həbs edilib

