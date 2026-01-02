Türkiyədə üç polisin öldürüldüyü İŞİD əməliyyatı ilə bağlı 26 nəfər həbs edilib
Türkiyənin Yalova vilayətində 3 polis əməkdaşının həlak olduğu İŞİD-ə qarşı əməliyyatla əlaqədar saxlanılan 42 şübhəlidən 26-sı həbs edilib.
"Report" TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, daha 16 nəfər isə məhkəmənin nəzarəti altında olmaqla azadlığa buraxılıb.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin dekabrın 29-da Türkiyədə İŞİD terror təşkilatına qarşı keçirilən əməliyyat zamanı atışma baş verib, 3 polis əməkdaşı həlak olub.
