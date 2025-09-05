Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожар

    В регионе
    • 05 сентября, 2025
    • 16:50
    В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожар

    В лесной зоне района Османгази провинции Бурса в Турции вспыхнул пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на "TRT Haber", на место происшествия немедленно были направлены сотрудники Управления лесного хозяйства и пожарные.

    К борьбе с пожаром привлечены 3 самолета, 11 вертолетов, 37 водовозов, две единицы тяжелой техники и 242 человека личного состава.

    Причина происшествия пока не установлена.

    Türkiyənin Bursa şəhərində meşə yanğını başlayıb

