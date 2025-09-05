В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожар

В лесной зоне района Османгази провинции Бурса в Турции вспыхнул пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на "TRT Haber", на место происшествия немедленно были направлены сотрудники Управления лесного хозяйства и пожарные.

К борьбе с пожаром привлечены 3 самолета, 11 вертолетов, 37 водовозов, две единицы тяжелой техники и 242 человека личного состава.

Причина происшествия пока не установлена.