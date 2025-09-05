Türkiyənin Bursa şəhərində meşə yanğını başlayıb
- 05 sentyabr, 2025
- 16:31
Türkiyənin Bursa vilayətinin Osmanqazi rayonunda meşəlik ərazidə yanğın başlayıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, əraziyə dərhal Meşə Təsərrüfatı İdarəsinin əməkdaşları və yanğınsöndürənlər göndərilib.
Yanğınla mübarizəyə 3 təyyarə, 11 helikopter, 37 su daşıyan maşın, iki ağır texnika və 242 canlı qüvvə cəlb olunub.
Hadisənin səbəbi isə hələ ki müəyyən edilməyib.
