В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"
В регионе
- 26 октября, 2025
- 13:51
Девять человек, разыскиваемых по "красному бюллетеню", экстрадированы в Турцию.
Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.
Трое преступников были доставлены в Турцию из Германии, двое - из Грузии, двое - из России, один - из Бельгии и один - из Болгарии.
По словам главы МВД Турции, мероприятия по поимке и привлечению к ответственности правонарушителей продолжаются.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2025
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 1 Suçluyu,
🟥 ALMANYA(3), GÜRCİSTAN(3), RUSYA(2), BELÇİKA ve BULGARİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile… pic.twitter.com/DJo8tkO1Sv
Последние новости
14:21
Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении ЛувраДругие страны
14:02
РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через АзербайджанВ регионе
13:53
В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностьюНаука и образование
13:51
Видео
В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"В регионе
13:40
Фото
В рамках учений НАТО с участием Азербайджана прошли выставки оборонных компанийАрмия
13:35
В Пенсильвании при стрельбе в университете погиб человек, 6 пострадалиДругие страны
13:21
Белый дом: США и Малайзия значительно расширяют торговые связиДругие страны
13:07
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозыЭкология
13:00