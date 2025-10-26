Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 13:51
    В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по красному бюллетеню

    Девять человек, разыскиваемых по "красному бюллетеню", экстрадированы в Турцию.

    Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

    Трое преступников были доставлены в Турцию из Германии, двое - из Грузии, двое - из России, один - из Бельгии и один - из Болгарии.

    По словам главы МВД Турции, мероприятия по поимке и привлечению к ответственности правонарушителей продолжаются.

