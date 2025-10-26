В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"

Девять человек, разыскиваемых по "красному бюллетеню", экстрадированы в Турцию.

Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

Трое преступников были доставлены в Турцию из Германии, двое - из Грузии, двое - из России, один - из Бельгии и один - из Болгарии.

По словам главы МВД Турции, мероприятия по поимке и привлечению к ответственности правонарушителей продолжаются.