Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtardığı doqquz nəfər ölkəyə ekstradisiya olunub
Region
- 26 oktyabr, 2025
- 13:32
Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtardığı doqquz nəfər ölkəyə ekstradisiya olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"də yazıb.
Axtarışda olanlardan üçü Almaniya, ikisi Gürcüstan, ikisi Rusiya, biri Belçika, biri isə Bolqarıstandan Türkiyəyə gətirilib.
Nazir bildirib ki, harada olmasından asılı olmayaraq cinayətkarlar bir-bir tapılıb, ölkəyə gətirilir.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2025
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 1 Suçluyu,
🟥 ALMANYA(3), GÜRCİSTAN(3), RUSYA(2), BELÇİKA ve BULGARİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile… pic.twitter.com/DJo8tkO1Sv
