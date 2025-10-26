İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    26 oktyabr, 2025
    13:32
    Türkiyənin qırmızı bülletenlə axtardığı doqquz nəfər ölkəyə ekstradisiya olunub

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtardığı doqquz nəfər ölkəyə ekstradisiya olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"də yazıb.

    Axtarışda olanlardan üçü Almaniya, ikisi Gürcüstan, ikisi Rusiya, biri Belçika, biri isə Bolqarıstandan Türkiyəyə gətirilib.

    Nazir bildirib ki, harada olmasından asılı olmayaraq cinayətkarlar bir-bir tapılıb, ölkəyə gətirilir.

    В Турцию экстрадированы девять преступников, разыскивавшихся по "красному бюллетеню"

