Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Турция произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 03:27
    В Турция произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    В Турция произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в городе Ушак.

    По предварительной информации, пассажирский микроавтобус выехал на встречную полосу и опрокинулся в придорожный кювет.

    В результате ДТП пострадали 17 человек. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и жандармерии.

    Пострадавшие были госпитализированы.

    Сообщается, что причиной аварии стала потеря водителем управления транспортным средством. Микроавтобус перевозил работников из центра города Ушак на фабрику в районе Эшме.

    Турция ДТП пострадавшие
    Türkiyədə yol qəzası olub, 17 nəfər xəsarət alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    03:27

    В Турция произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    В регионе
    02:44

    CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия

    Другие страны
    02:19

    СМИ: Ирландия может закупить французскую бронетехнику более чем на €1 млрд

    Другие страны
    01:56

    Пезешкиан: Иран не поддастся внешнему давлению на фоне переговоров с США

    В регионе
    01:21

    "Осасуна" впервые за 15 лет обыграла "Реал" в чемпионате Испании

    Футбол
    00:47
    Фото

    Маиса Агамирзаева: Продолжим требовать справедливости для невинных жертв Ходжалы

    Внешняя политика
    00:14

    NASA отказалось от планов запустить пилотируемую миссию к Луне в марте

    Другие страны
    23:49
    Фото
    Видео

    Подробный анализ видео инцидента с участием охраны президента Азербайджана

    Медиа
    23:36

    МИД Украины: Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а не в Киев

    Другие страны
    Лента новостей