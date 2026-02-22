В Турция произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие
В регионе
- 22 февраля, 2026
- 03:27
В Турция произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в городе Ушак.
По предварительной информации, пассажирский микроавтобус выехал на встречную полосу и опрокинулся в придорожный кювет.
В результате ДТП пострадали 17 человек. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и жандармерии.
Пострадавшие были госпитализированы.
Сообщается, что причиной аварии стала потеря водителем управления транспортным средством. Микроавтобус перевозил работников из центра города Ушак на фабрику в районе Эшме.
