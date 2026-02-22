İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Türkiyədə yol qəzası olub, 17 nəfər xəsarət alıb

    Region
    22 fevral, 2026
    02:09
    Türkiyədə yol qəzası olub, 17 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub.

    Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qəza Uşak şəhərində qeydə alınıb. Sərnişin mikroavtobusu əks zolağa çıxaraq, yolun kənarındakı xəndəyə aşıb.

    Qəza nəticəsində on yeddi nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, polis və jandarm əməkdaşları göndərilib.

    Yaralılar təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb.

    Qeyd edilir ki, qəzaya sürücünün nəqliyyat vasitəsinə idarəetməni itirməsi səbəb olub. Mikroavtobus Uşak şəhər mərkəzindən işçiləri Eşme rayonundakı fabrikə aparırmış.

    Türkiyə mikroavtobus qəza

