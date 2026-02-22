Türkiyədə yol qəzası olub, 17 nəfər xəsarət alıb
Region
- 22 fevral, 2026
- 02:09
Türkiyədə ağır yol qəzası olub.
Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəza Uşak şəhərində qeydə alınıb. Sərnişin mikroavtobusu əks zolağa çıxaraq, yolun kənarındakı xəndəyə aşıb.
Qəza nəticəsində on yeddi nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, polis və jandarm əməkdaşları göndərilib.
Yaralılar təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb.
Qeyd edilir ki, qəzaya sürücünün nəqliyyat vasitəsinə idarəetməni itirməsi səbəb olub. Mikroavtobus Uşak şəhər mərkəzindən işçiləri Eşme rayonundakı fabrikə aparırmış.
Son xəbərlər
02:09
Türkiyədə yol qəzası olub, 17 nəfər xəsarət alıbRegion
01:43
İran Aİ dövlətlərinin HDQ və HHQ-sini terror təşkilatları elan edibRegion
01:18
Amsterdamın hava limanında iki təyyarə yedəkləmə zamanı toqquşubDigər ölkələr
00:55
Zelenski Umerova Türkiyə və Yaxın Şərqdəki tərəfdaşlarla əlaqələri gücləndirməyi tapşırıbDigər ölkələr
00:34
Pezeşkian: İran xarici təzyiqə boyun əyməyəcəkRegion
00:21
Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçiribDigər ölkələr
23:59
Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidirDigər ölkələr
23:48
İsrail "Hizbullah"ın raket bölmələrini atəşə tutub, ölənlər varDigər ölkələr
23:37