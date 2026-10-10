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    В Турции заявили о расширении молодежного сотрудничества в тюркском мире

    В регионе
    • 10 октября, 2026
    • 18:34
    В Турции заявили о расширении молодежного сотрудничества в тюркском мире

    Турция придает особое значение развитию молодежного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), в частности в сферах технологий, экономики и спорта.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (АКP) Турции, координатор по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу.

    Он отметил, что проведение второй встречи молодежи ОТГ планируется в следующем году в турецком Кайсери, который избран культурной столицей тюркского мира. Во встрече, как ожидается, примут участие тысячи студентов и молодых людей из различных тюркских государств.

    К. Зорлу, подчеркнув важность расширения сотрудничества между тюркскими государствами в сфере спорта, сообщил о продолжении работы в направлении введения особой категории, которой планируется заменить статус легионера игроков из тюркских стран, играющих в футбольных лигах ОТГ.

    Он также обратил внимание, что численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в тюркских государствах составляет 27 миллионов человек: "В целях расширения возможностей трудоустройства молодежи и развития общих человеческих ресурсов запускается проект "Карьерим Тюрк"".

    Зампред AKP добавил, что сотрудничество в сфере технологий и искусственного интеллекта также внесет вклад в общее развитие тюркского мира.

    Кюршад Зорлу Организация тюркских государств (ОТГ)
    Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcək
    Turkish official notes expansion of youth cooperation across Turkic world
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