В Турции заявили о расширении молодежного сотрудничества в тюркском мире

Турция придает особое значение развитию молодежного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), в частности в сферах технологий, экономики и спорта.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (АКP) Турции, координатор по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу.

Он отметил, что проведение второй встречи молодежи ОТГ планируется в следующем году в турецком Кайсери, который избран культурной столицей тюркского мира. Во встрече, как ожидается, примут участие тысячи студентов и молодых людей из различных тюркских государств.

К. Зорлу, подчеркнув важность расширения сотрудничества между тюркскими государствами в сфере спорта, сообщил о продолжении работы в направлении введения особой категории, которой планируется заменить статус легионера игроков из тюркских стран, играющих в футбольных лигах ОТГ.

Он также обратил внимание, что численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в тюркских государствах составляет 27 миллионов человек: "В целях расширения возможностей трудоустройства молодежи и развития общих человеческих ресурсов запускается проект "Карьерим Тюрк"".

Зампред AKP добавил, что сотрудничество в сфере технологий и искусственного интеллекта также внесет вклад в общее развитие тюркского мира.