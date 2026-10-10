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    Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcək

    Region
    • 10 oktyabr, 2026
    • 18:02
    Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcək

    Türkiyə Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) çərçivəsində gənclərin, xüsusilə texnologiya, iqtisadiyyat və idman sahələrində əməkdaşlığının inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sədr müavini, partiyanın türk dövlətləri ilə əlaqələr üzrə rəhbər şəxsi Kürşad Zorlu bildirib.

    O qeyd edib ki, TDT gənclərinin ikinci görüşünün gələn il türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilən Kayseridə keçirilməsi planlaşdırılır.

    Görüşdə müxtəlif türk dövlətlərindən minlərlə tələbə və gəncin iştirakı gözlənilir.

    K. Zorlu türk dövlətləri arasında idman əməkdaşlığının genişləndirilməsinin də vacibliyini vurğulayaraq futbolçuların klublarda legioner deyil, türk futbolçusu statusunda çıxış etməsi istiqamətində iş aparıldığını bildirib.

    O həmçinin türk dövlətlərində 15-24 yaş arası gənclərin sayının 27 milyon nəfər olduğunu diqqətə çatdırıb:

    "Gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılması və ortaq insan resurslarının inkişafı məqsədilə "Kariyerim Türk" layihəsinə başlanılır".

    Sədr müavini texnologiya və süni intellekt sahəsində əməkdaşlığın da türk dünyasının ümumi inkişafına töhfə verəcəyini qeyd edib.

    Kürşad Zorlu Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    В Турции заявили о расширении молодежного сотрудничества в тюркском мире
    Turkish official notes expansion of youth cooperation across Turkic world
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