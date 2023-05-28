В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов.

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов.

Как передает Report , избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени).

В настоящее время начался подсчет голосов.

Позднее будут оглашены предварительные результаты.

Напомним, что в первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжили борьбу во втором туре.