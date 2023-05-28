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В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов.
В регионе
28 мая 2023 г. 18:01
В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов.

Как передает Report, избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени).

В настоящее время начался подсчет голосов.

Позднее будут оглашены предварительные результаты.

Напомним, что в первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжили борьбу во втором туре.

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Версия на английском языке Voting in runoff president election wraps up in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu üzrə səsvermə başa çatıb

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