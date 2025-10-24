В Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, погибли 7 человек

В Эгейском море, у берегов турецкого Бодрума, затонула резиновая лодка с нелегальными мигрантами.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в результате инцидента из воды были извлечены тела семи погибших.

Один человек был спасен бригадой береговой охраны, еще один - смог самостоятельно доплыть до берега.

Поисковые работы на территории продолжаются.