Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, погибли 7 человек

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 13:11
    В Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, погибли 7 человек

    В Эгейском море, у берегов турецкого Бодрума, затонула резиновая лодка с нелегальными мигрантами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в результате инцидента из воды были извлечены тела семи погибших.

    Один человек был спасен бригадой береговой охраны, еще один - смог самостоятельно доплыть до берега.

    Поисковые работы на территории продолжаются.

    Турция мигранты инцидент жертвы
    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей