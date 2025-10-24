Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 11:59
Egey dənizinin Türkiyənin Bodrum sahillərinə düşən ərazisində qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Habertürk" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə nəticəsinə dənizdən 7 nəfərin cansız bədəni tapılıb. Sahil Mühafizə Briqadası tərəfindən bir nəfər xilas edilib. Qayıqda olan başqa bir nəfər isə özü üzərək sahilə çıxmağı bacarıb.
Ərazidə axtarış işləri davam etdirilir.
