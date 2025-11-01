В Турции задержаны восемь военных по подозрению в связях с FETÖ
В регионе
- 01 ноября, 2025
- 21:20
В Турции при попытке бегства задержаны восемь военнослужащих, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyyet, члены FETÖ/PDY были задержаны на побережье Бодрума при попытке уплыть на греческие острова.
Среди задержанных два полковника, четыре старших лейтенанта и два прапорщика, включая организатора побега.
Последние новости
21:50
Баррак: Мы станем свидетелями сближения государств от Каспия и до СредиземноморьяВ регионе
21:49
Трамп может стать первым действующим лидером США, посетившим слушания в Верховном судеДругие страны
21:39
Еще один азербайджанский дзюдоист взял золото чемпионата ЕвропыИндивидуальные
21:34
США надеются на вступление Сирии в коалицию по борьбе с ИГДругие страны
21:20
В Турции задержаны восемь военных по подозрению в связях с FETÖВ регионе
21:03
США поддержат страны Юго-Восточной Азии в сдерживании КНРДругие страны
20:46
Литва привлечет добровольческие структуры к борьбе с воздушной контрабандойДругие страны
20:32
Из России выдворят более 7 тысяч иностранцев за нарушения миграционного законодательстваВ регионе
20:24