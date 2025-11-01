Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Турции задержаны восемь военных по подозрению в связях с FETÖ

    В регионе
    • 01 ноября, 2025
    • 21:20
    В Турции при попытке бегства задержаны восемь военнослужащих, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyyet, члены FETÖ/PDY были задержаны на побережье Бодрума при попытке уплыть на греческие острова.

    Среди задержанных два полковника, четыре старших лейтенанта и два прапорщика, включая организатора побега.

    FETO Турция задержание
    Türkiyədə FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinən iki yüksək rütbəli zabit saxlanılıb

