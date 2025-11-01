В Турции задержаны восемь военных по подозрению в связях с FETÖ

В Турции при попытке бегства задержаны восемь военнослужащих, подозреваемых в связях с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyyet, члены FETÖ/PDY были задержаны на побережье Бодрума при попытке уплыть на греческие острова.

Среди задержанных два полковника, четыре старших лейтенанта и два прапорщика, включая организатора побега.