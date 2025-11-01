Türkiyədə FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinən iki yüksək rütbəli zabit saxlanılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 01 noyabr, 2025
    • 21:13
    Türkiyədə FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən iki yüksək rütbəli zabit saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyyet" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, FETÖ/PDY-nin üzvləri yunan adalarına qaçmaq istəyərkən Bodrum sahillərində saxlanılıblar.

    Onlardan ikisi polkovnik, dördü baş leytenant, ikisi isə gizirdi. Eyni zamanda saxlanılardan biri qaçışı təşkil edən şəxsdir.

