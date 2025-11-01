Türkiyədə FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinən iki yüksək rütbəli zabit saxlanılıb
- 01 noyabr, 2025
- 21:13
Türkiyədə FETÖ terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən iki yüksək rütbəli zabit saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyyet" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, FETÖ/PDY-nin üzvləri yunan adalarına qaçmaq istəyərkən Bodrum sahillərində saxlanılıblar.
Onlardan ikisi polkovnik, dördü baş leytenant, ikisi isə gizirdi. Eyni zamanda saxlanılardan biri qaçışı təşkil edən şəxsdir.
