В Турции задержаны 88 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В 24 провинциях Турции в ходе операций задержаны 88 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

Установлено, что подозреваемые переводили средства в сеть через лиц, связанных с террористической организацией, а также через так называемые благотворительные организации.

Задержанные также вели пропаганду террористической организации через свои аккаунты в соцсетях.