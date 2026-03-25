В Турции задержаны 88 подозреваемых в связях с ИГИЛ
В 24 провинциях Турции в ходе операций задержаны 88 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.
Установлено, что подозреваемые переводили средства в сеть через лиц, связанных с террористической организацией, а также через так называемые благотворительные организации.
Задержанные также вели пропаганду террористической организации через свои аккаунты в соцсетях.
