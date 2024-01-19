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В Турции задержаны 42 человека, разыскиваемые по линии Интерпола

В Турции задержаны 42 человека, разыскиваемые по линии Интерпола В Турции задержаны 42 человека, объявленные несколькими странами в международный розыск по линии Интерпола.
В регионе
19 января 2024 г. 12:04
В Турции задержаны 42 человека, разыскиваемые по линии Интерпола

В Турции задержаны 42 человека, объявленные несколькими странами в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в социальной сети "X".

По его словам, операции по задержанию проводились в Анкаре, Анталье, Бурсе, Эрзуруме, Эскишехире, Кыркларели, Хатае, Стамбуле, Измире, Мерсине, Нигде, Сакарье и Уше.

Всего задержаны 42 человека, объявленные в розыск по линии Интерпола Азербайджаном, Германией, Боснией и Герцеговиной, Ираном, Швецией, Финляндией, Казахстаном, Кыргызстаном, Египтом, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном.

Задержанные обвиняются в таких преступлениях, как незаконный оборот оружия и наркотиков, умышленное убийство, грабеж.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan da daxil bir neçə ölkənin beynəlxalq axtarışa verdiyi 42 nəfər Türkiyədə saxlanılıb

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