В Турции задержаны 42 человека, разыскиваемые по линии Интерпола

В Турции задержаны 42 человека, объявленные несколькими странами в международный розыск по линии Интерпола.

В Турции задержаны 42 человека, объявленные несколькими странами в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в социальной сети "X".

По его словам, операции по задержанию проводились в Анкаре, Анталье, Бурсе, Эрзуруме, Эскишехире, Кыркларели, Хатае, Стамбуле, Измире, Мерсине, Нигде, Сакарье и Уше.

Всего задержаны 42 человека, объявленные в розыск по линии Интерпола Азербайджаном, Германией, Боснией и Герцеговиной, Ираном, Швецией, Финляндией, Казахстаном, Кыргызстаном, Египтом, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном.

Задержанные обвиняются в таких преступлениях, как незаконный оборот оружия и наркотиков, умышленное убийство, грабеж.