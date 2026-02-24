В Турции задержаны 11 подозреваемых по делу о связях с ИГИЛ
- 24 февраля, 2026
- 10:43
В Стамбуле (Турция) в результате операции против лиц, причастных к деятельности, связанной с террористической группировкой ИГИЛ, и пропагандирующих эту организацию в соцсетях, задержаны 11 подозреваемых.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.
Согласно информации, сотрудники полиции провели обыски в домах, задержанные доставлены в отделение для допроса.
