В Турции задержаны 11 подозреваемых по делу о связях с ИГИЛ

В Стамбуле (Турция) в результате операции против лиц, причастных к деятельности, связанной с террористической группировкой ИГИЛ, и пропагандирующих эту организацию в соцсетях, задержаны 11 подозреваемых.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, сотрудники полиции провели обыски в домах, задержанные доставлены в отделение для допроса.