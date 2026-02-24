Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Турции задержаны 11 подозреваемых по делу о связях с ИГИЛ

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 10:43
    В Турции задержаны 11 подозреваемых по делу о связях с ИГИЛ

    В Стамбуле (Турция) в результате операции против лиц, причастных к деятельности, связанной с террористической группировкой ИГИЛ, и пропагандирующих эту организацию в соцсетях, задержаны 11 подозреваемых.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Согласно информации, сотрудники полиции провели обыски в домах, задержанные доставлены в отделение для допроса.

    Турция ИГИЛ Стамбул задержания полиция
    İstanbulda İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 11 nəfər saxlanılıb

