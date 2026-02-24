İstanbulda İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 11 nəfər saxlanılıb
Region
- 24 fevral, 2026
- 10:18
Türkiyənin İstanbul şəhərində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən və sosial mediada təşkilatın təbliğatını aparanlara qarşı əməliyyat nəticəsində 11 şübhəli saxlanılıb.
"Report" verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları evlərdə axtarışlar aparıb. Saxlanılan şübhəlilər sorğu-sual edilmək üçün idarəyə aparılıb.
Son xəbərlər
10:56
Amnistiya aktı ilə 1087 nəfər cinayət məsuliyyətindən azad edilibHadisə
10:55
Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"İnfrastruktur
10:53
Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıbHadisə
10:52
Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıbEnergetika
10:51
İranda helikopter qəzaya uğrayıbRegion
10:49
Video
Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstəribXarici siyasət
10:49
Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıbFərdi
10:48
Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
10:46