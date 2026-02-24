İstanbulda İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 11 nəfər saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyənin İstanbul şəhərində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən və sosial mediada təşkilatın təbliğatını aparanlara qarşı əməliyyat nəticəsində 11 şübhəli saxlanılıb.

    "Report" verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları evlərdə axtarışlar aparıb. Saxlanılan şübhəlilər sorğu-sual edilmək üçün idarəyə aparılıb.

    İŞİD terror qruplaşması Türkiyənin İstanbul şəhəri Terrorla Mübarizə Şöbə Müdirli
    В Турции задержаны 11 подозреваемых по делу о связях с ИГИЛ

