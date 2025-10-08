В Турции задержана группа известных артистов по обвинению в пропаганде наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В рамках следствия, проводимого прокуратурой Стамбула, задержаны Ирем Дериджи, Симге Сагын, а также пара Энгин Полат и Дилан Полат.

Всего по делу задержаны 19 человек, среди которых также числятся такие артисты, как Хадисе, Зийнет Сали, Беррак Тюзюнатач, Демет Евгар, Бирдже Акалай, Кубилай Ака.