    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 09:53
    В Турции задержана группа известных артистов по обвинению в пропаганде наркотиков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    В рамках следствия, проводимого прокуратурой Стамбула, задержаны Ирем Дериджи, Симге Сагын, а также пара Энгин Полат и Дилан Полат.

    Всего по делу задержаны 19 человек, среди которых также числятся такие артисты, как Хадисе, Зийнет Сали, Беррак Тюзюнатач, Демет Евгар, Бирдже Акалай, Кубилай Ака.

    Türkiyədə bir qrup tanınmış sənətçi saxlanılıb

    Лента новостей