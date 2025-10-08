İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:25
    Türkiyədə bir qrup tanınmış sənətçi saxlanılıb

    Türkiyədə bir qrup tanınmış sənətçi narkotik maddələrin təşviqi səbəbindən saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İstanbul Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində İrem Derici, Simge Sağın, eləcə də Engin Polat və Dilan Polat cütlüyü saxlanılıb.

    Onların saxlanılma səbəbinin narkotik vasitələrin istifadəsinə təşviq etmək olduğu vurğulanıb.

    Məlumatlarda ümumilikdə 19 nəfərin saxlanıldığı, onların arasında Hadisə, Ziynet Salı, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Birce Akalay, Kubilay Aka kimi sənətçilərin də yer aldığı qeyd olunub.

    Türkiyə şou-biznes Müğənni Sənətçi

