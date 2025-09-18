Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Турции задержали свыше 50 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 11:03
    В Турции задержали свыше 50 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

    В Турции в результате операций, проведенных силовыми структурами, задержан 51 подозреваемый в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал на своей странице в "X".

    Он отметил, что задержанные, являясь членами ИГИЛ, финансировали фейковые гуманитарные организации, связанные с этой организацией, и занимались ее пропагандой через аккаунты в социальных сетях.

    Ерликая отметил, что операция проводилась в течение последних двух недель в турецких городах Адана, Адыяман, Амасья, Анкара, Анталья, Балыкесир, Чанаккале, Чанкыры, Чорум, Диярбакыр, Эрзурум, Газиантеп, Хаккари, Хатай, Ыгдыр, Испарта, Стамбул, Измир, Кырыккале, Кыршехир, Килис, Коджаэли, Конья, Мерсин, Мугла, Невшехир, Нигде, Османие, Шанлыурфа, Текирдаг, Токат и Зонгулдак.

    У подозреваемых конфискованы документы и цифровые материалы, относящиеся к организации.

    Турция Али Ерликая МВД ИГИЛ задержания
    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    12:27

    Грузия проведет в октябре первый Тбилисский финансовый саммит

    Финансы
    12:21

    НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 лет

    Индивидуальные
    12:20

    В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школах

    Наука и образование
    12:20

    На востоке Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:17

    Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовку

    Другие страны
    12:09
    Фото

    Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена"

    COP29
    12:08

    В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    12:08

    Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:05

    Зеленский подписал закон о ратификации договора о 100-летнем партнерстве с Великобританией

    Другие страны
    Лента новостей