В Турции задержали свыше 50 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

В Турции в результате операций, проведенных силовыми структурами, задержан 51 подозреваемый в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал на своей странице в "X".

Он отметил, что задержанные, являясь членами ИГИЛ, финансировали фейковые гуманитарные организации, связанные с этой организацией, и занимались ее пропагандой через аккаунты в социальных сетях.

Ерликая отметил, что операция проводилась в течение последних двух недель в турецких городах Адана, Адыяман, Амасья, Анкара, Анталья, Балыкесир, Чанаккале, Чанкыры, Чорум, Диярбакыр, Эрзурум, Газиантеп, Хаккари, Хатай, Ыгдыр, Испарта, Стамбул, Измир, Кырыккале, Кыршехир, Килис, Коджаэли, Конья, Мерсин, Мугла, Невшехир, Нигде, Османие, Шанлыурфа, Текирдаг, Токат и Зонгулдак.

У подозреваемых конфискованы документы и цифровые материалы, относящиеся к организации.