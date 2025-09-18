İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 10:29
    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

    Türkiyədə güc strukturlarının keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya "X" hesabında bildirib.

    Nazirin açıqlamasına əsasən, İŞİD terror qruplaşmasının üzvü olan, təşkilatla əlaqəli saxta yardım qurumlarını maliyyə vəsaiti ilə təmin edən və sosial media hesabları üzərindən onun təbliğatını aparan 51 şübhəli jandarma tərəfindən saxlanılıb.

    Əli Yerlikaya qeyd edib ki, əməliyyat son iki həftədə Türkiyənin Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Ərzurum, Qaziantep, Hakkari, Hatay, İğdır, İsparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat və Zonquldakda həyata keçirilib. Şübhəlilərdən təşkilata dair çox sayda sənəd və rəqəmsal materiallar müsadirə olunub.

    İŞİD Türkiyə Əli Yerliqaya

    Son xəbərlər

    10:47

    Kiyevdə Ukrayna-Polşa hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    10:45

    Fransa büdcəyə qənaət səbəbindən kütləvi etirazlara və tətillərə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    10:36

    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti matçlarına çıxacaqlar

    Futbol
    10:34
    Foto

    Milli Musiqi Günü münasibətilə Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət edilib

    İncəsənət
    10:30

    ADB Azərbaycanda özəl sektor layihələrinin keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq

    Maliyyə
    10:29

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 51 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:26

    Azərbaycan klubu serbiyalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    10:19

    Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Ağdama gedir

    Xarici siyasət
    10:16

    Şuşada beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün nümayişidir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti