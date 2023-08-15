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В Турции задержали нового фигуранта дела об убийстве посла России

В Турции задержали нового фигуранта дела об убийстве посла России Турецкие спецслужбы задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Операция по задержанию была проведена в Стамбуле.
В регионе
15 августа 2023 г. 13:01
В Турции задержали нового фигуранта дела об убийстве посла России

Турецкие спецслужбы задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Операция по задержанию была проведена в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на газету Hurriyet, под стражу взята супруга знакомого Мевлюта Мерта Алтынташа, экс-полицейского, который совершил нападение на Карлова в 2016 году и был ликвидирован на месте преступления.

Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что женщина является членом FETO. Полное имя женщины и ее супруга, который, как утверждается, был знаком с убийцей посла, не уточняется.

Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года, когда он выступал с речью на открытии фотовыставки "Россия глазами турок".

Судебный вердикт по делу об убийстве российского посла огласили в марте 2021 года. К пожизненному заключению были приговорены пять человек, еще восемь получили от 5 до 15 лет тюрьмы, шесть обвиняемых были оправданы. Дела остальных фигурантов выделили в отдельное производство.

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