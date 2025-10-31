Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 03:19
    В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В Турции в результате операций, проведенных силовыми структурами, задержаны 23 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ходе расследования, проведенного прокуратурой Стамбула, установлено, что подозреваемые пользовались онлайн-платформой, принадлежащей ИГИЛ.

    Из числа задержанных восемь человек являются иностранными гражданами, в отношении которых начат процесс депортации. Остальные 15 человек предстали перед судом: двое были освобождены за недостаточностью доказательств, девять арестованы, а трое взяты под полицейский надзор.

    ИГИЛ Турция задержания
    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb

