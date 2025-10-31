В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции в результате операций, проведенных силовыми структурами, задержаны 23 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в ходе расследования, проведенного прокуратурой Стамбула, установлено, что подозреваемые пользовались онлайн-платформой, принадлежащей ИГИЛ.

Из числа задержанных восемь человек являются иностранными гражданами, в отношении которых начат процесс депортации. Остальные 15 человек предстали перед судом: двое были освобождены за недостаточностью доказательств, девять арестованы, а трое взяты под полицейский надзор.