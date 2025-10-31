İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 02:39
    Türkiyədə güc strukturlarının keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan araşdırmada İŞİD-ə məxsus onlayn mesajlaşma platformasından istifadə etdiyi müəyyən olunan şəxslərə qarşı əməliyyat keçrilib.

    Saxlanılan 23 nəfərdən 8-nin xarici ölkə vətəndaşı olduğu müəyyənləşib və onların ölkədən deport edilməsi prosesinə başlanılıb. Digər 15 nəfər isə hakim qarşısına çıxarılıb. Onlarda ikisi yetəri qədər sübut olmadığı üçün sərbəst buraxılıb, 9 nəfər həbs edilib, qalan üç nəfər isə polis nəzarətinə verilib.

    Türkiyə İŞİD əməliyyat

