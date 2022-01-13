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В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом превысило 77,7 тыс. человек

В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом превысило 77,7 тыс. человек В Турции за истекшие сутки выявлено 77 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.
В регионе
13 января 2022 г. 09:43
В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом превысило 77,7 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено 77 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил Минздрав республики.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 42 573 пациентов. Зафиксировано 145 летальных исходов. В течение последних 24 часов было сделано 422 028 тестов на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 137,9 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,18 млн человек получили первые дозы, а свыше 52 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 22,25 млн жителей страны.

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Версия на английском языке Turkey sees over 77,000 new COVID cases

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