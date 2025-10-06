В Турции за последние два дня 119 человек получили пищевое отравление
В Турции за последние два дня 119 человек обратились в медучреждения с симптомами отравления.
Report со ссылкой на Habertürk сообщает, что инцидент произошел в женском общежитии Хасса в провинции Сиирт.
Отмечается, что всего в общежитии проживают 3 673 человека.
Для выяснения причины происшествия проводится соответствующая экспертиза.
