    В Турции за последние два дня 119 человек получили пищевое отравление

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 18:41
    В Турции за последние два дня 119 человек получили пищевое отравление

    В Турции за последние два дня 119 человек обратились в медучреждения с симптомами отравления.

    Report со ссылкой на Habertürk сообщает, что инцидент произошел в женском общежитии Хасса в провинции Сиирт.

    Отмечается, что всего в общежитии проживают 3 673 человека.

    Для выяснения причины происшествия проводится соответствующая экспертиза.

    Лента новостей