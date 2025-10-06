Türkiyədə son iki gündə 119 nəfər qidadan zəhərlənib
Region
- 06 oktyabr, 2025
- 18:26
Türkiyədə son iki gündə 119 nəfər qidadan zəhərlənib.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Siirt vilayətindəki Hassa qızlar yataqxanasında qeydə alınıb.
Məlumata görə, yataqxanadakı 3673 nəfərdən 119-u fərqli şikayətlərlə xəstəxanalara müraciət ediblər.
Hadisənin konkret səbəbinin araşdırılması üçün yataqxanadakı qida və sudan nümunələr götürülüb.
Son xəbərlər
19:07
Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİBKomanda
19:01
Misirdə HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
18:59
Binəli Yıldırım: Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Zirvə toplantısı Türk dünyasının gələcəyini gücləndirən görüşdürXarici siyasət
18:49
KİV: HƏMAS altı fələstinli xadimin həbsdən azad olunmasında israr edirDigər ölkələr
18:43
Foto
Video
III MDB oyunlarının Mingəçevirdə keçirilən yarışları təhlükəsizlik şəraitində yekunlaşıbDaxili siyasət
18:40
Foto
Qanunsuz sərnişin daşımalarına qarşı reyd keçirilib, 18 nəqliyyat vasitəsi saxlanılıbİnfrastruktur
18:38
Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol millisi üçüncü yer uğrunda oyunda uduzub - YENİLƏNİBKomanda
18:28
Foto
Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDigər
18:26