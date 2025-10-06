İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə son iki gündə 119 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 18:26
    Türkiyədə son iki gündə 119 nəfər qidadan zəhərlənib.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Siirt vilayətindəki Hassa qızlar yataqxanasında qeydə alınıb.

    Məlumata görə, yataqxanadakı 3673 nəfərdən 119-u fərqli şikayətlərlə xəstəxanalara müraciət ediblər.

    Hadisənin konkret səbəbinin araşdırılması üçün yataqxanadakı qida və sudan nümunələr götürülüb.

    В Турции за последние два дня 119 человек получили пищевое отравление
    119 people suffer food poisoning at girls' dormitory in Türkiye

